ИФАЗ ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТ ISO

ЧАО «ИФАЗ» сообщает, что предприятием разработана и 28 сентября 2001 года введена в действие документированная система управления с соответствием требованиям Международного стандарта ISO 9001.
Предприятие в декабре 2018 года успешно прошло очередную проверку соответствия системы управления Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch, которая подтвердила, что Система Управления Частного Акционерного Общества «Ивано-Франковский арматурный завод» проверена и соответствует требованиям международного стандарта на системы управления ISO 900 пятое издание 15.09.2015г. Получен Сертификат No. UA229101, Версия: 0 Дата ревизии: 21 декабря 2018 года. Сертификат действует до 14 января 2022 года.
По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»