Белэнергомаш–БЗЭМ изготовил трубопроводы для Приморской ТЭС

В рамках реализации проекта строительства Приморской ТЭС в Калининградской области, ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» осуществляет поставку деталей трубопроводов высокого давления для трех энергоблоков станции. В настоящий момент уже изготовлено более 120 тонн продукции.

Проект Приморской ТЭС включает в себя строительство трех угольных паросиловых энергоблоков общей мощностью 195 МВт.

Реализация проекта позволит диверсифицировать топливный баланс Калининградской энергосистемы, обеспечить энергобезопасность Калининградской области и сделать её энергосистему более манёвренной.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»