Счетчики Danfoss научились передавать показания самостоятельно

Согласно планам Минстроя, уже с начала 2020 года все новостройки в России будут оснащаться автоматическими системами сбора данных об использовании коммунальных ресурсов: электроэнергии, воды, тепла и газа. В каждой квартире установят не только индивидуальные счетчики, но и устройства для автоматической отправки показаний в управляющую компанию. Собственникам не придется передавать данные вручную, а эксплуатирующие организации будут всегда получать их своевременно. Одна из задач заключается в том, чтобы обеспечить все счетчики качественной и бесперебойной связью. До недавних пор это было сложно, но сегодня в распоряжении коммунальщиков есть технология, позволяющая не только полностью избавиться от обрывов в сетях, но и сделать их самовосстанавливающимися.

«Мы разработали систему Indiv AMR, в которой сигналы от приборов учета передаются не напрямую на приемное устройство, а к любому другому ближайшему счетчику, каждый из которых работает как приемопередатчик. Таким образом, стабильная связь каждого прибора учета с концентратором больше не нужна. Цепочки обмена данными строятся автоматически, и если один счетчик недоступен, то сигнал будет передан на другой. Эта технология, которая получила название Mesh Radio, используется во многих областях. Например, с ее помощью строятся системы управления холодильными витринами и климатическим оборудованием в торговых сетях, благодаря чему витрины стало возможно передвигать по залу произвольным образом и не тянуть за ними шлейф коммуникационных проводов. Способ передачи данных сертифицирован Минкомсвязи, а ведется она на разрешенной частоте», – рассказывает Юрий Голыгин, руководитель проекта компании «Данфосс».

Как объясняет специалист, для развертывания системы можно использовать счетчики тепла, воды, газа и электроэнергии, оснащенные встроенным импульсным модулем, либо специальные адаптеры. При нарушении связи система сама выстраивает новый маршрут для обмена данными. Она не требует настройки и может работать в домах с любой планировкой, даже при минимальной радиопроницаемости перекрытий. При этом система не только собирает данные учета, но и сигнализирует о неисправности приборов или нарушении их целостности.

Системы на основе Mesh Radio – это еще один шаг на пути к реализации проекта «Умный город», паспорт которого был утвержден Минстроем России в начале ноября 2018 года. Удаленная передача данных – объективная реальность сегодняшнего дня, которая в комплексе с другими решениями позволит сделать использование энергоэффективных и экономичных технологий повсеместным на всей территории страны, как в коммунальном комплексе, так и при формировании комфортной городской среды.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»