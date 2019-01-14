НПФ РАСКО завершила работы по замене газовых инфракрасных лучистых обогревателей

В ноябре 2018 г. входящее в группу компаний РАСКО предприятие ООО «ПКФ «Теплогаз-Центр» успешно завершило работы по замене 41 шт. газовых инфракрасных излучателей ГИИ-ТМ-40L производства «Сибшванк» (Schwank) в Пассажирском вагонном депо Москва-Киевская, поставку данного оборудования выполнило ООО «НПФ «РАСКО». Это новая ступень в развитии компании, свидетельствующая о повышении уровня ее инженерно-монтажного подразделения.

В процессе работ были произведен подъем и монтаж обогревателей общей массой более 6 тонн на высоту свыше 8 метров (в сложных условиях: над железнодорожными путями, при круглосуточном безостановочном обслуживании пассажирских поездов), смонтировано, налажено и запущено сложное газовое оборудование. Качество выполненных работ получило высокую оценку со стороны заказчика – АО «ФПК».

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»