Инженеры АУМА провели тех. консультации для АО «Воронежсинтезкаучук»

25-26 декабря инженеры компании АУМА посетили завод-производитель синтетических каучуков в Воронеже. В рамках посещения специалистами АУМА были проведены двухдневные технические консультации для инженеров и эксплуатирующих служб завода.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации и особенностям применения оборудования АУМА на данном нефтехимическом предприятии, где электроприводы АУМА эксплуатируются начиная с 2012 года. В частности, специалисты технической поддержки рассказали о режиме регулирования, тесте частичного хода клапана и других возможностях блоков управления АС.

«Такие технические консультации мы проводим для наших клиентов на регулярной основе. Хочется, чтобы наше оборудование использовалось правильно и максимально эффективно с применением всех его интеллектуальных возможностей», - комментирует Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

АО «Воронежсинтезкаучук» является одним из крупнейших производителей высококачественных каучуков и термоэластопластов в России. Продукция предприятия реализуется как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Предприятие входит в состав ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компании.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»