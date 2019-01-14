НОВЫЕ КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «СМАРТГИР» ПРОИЗВОДСТВА АДЛ

Компания АДЛ сообщает о старте продаж новых электрических приводов «Смартгир» серии СМП, которые могут отлично проявить себя в системах автоматизации ОВиК и при работе на большинстве технологических процессов промышленного направления.

Новые электроприводы, производимые на заводе АДЛ в Подмосковье, поставляются в двух вариантах:

220 В с трехпозиционным управлением;

24 В с трехпозиционным и аналоговым управлением 0...10 В / 4...20 мА.

Новинка выгодно отличается крайне малыми размерами и весом без ущерба мощности: высота составляет всего 119 мм, что позволяет использовать привод в самых компактных системах, а усилие в 1кН гарантированно обеспечит максимальный перепад давления до 16 бар на арматуре диаметром до 25 мм.

Электроприводы «Смартгир» СМП отлично подходят для работы в паре с чугунными клапанами «Гранрег» КМ125Ф небольших диаметров. Для систем ОВиК также будет интересен вариант монтажа на латунные клапаны «Гранрег» КМ124Р и 324Р.

Обращаем ваше внимание, что новые электроприводы уже в наличии на складе, срок поставки составляет не более 5 рабочих дней. С подробным техническим описанием можно ознакомиться в каталоге «Регулирующая арматура». По вопросам цены и подбора электроприводов «Смартгир» — обращайтесь к инженерам отдела регулирующей арматуры АДЛ.

По материалам пресс-службы АДЛ