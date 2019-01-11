НОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР НАЗНАЧЕН НА ЗАВОД «ТРУБОДЕТАЛЬ»

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) объявляет о назначении Евгения Баранова управляющим директором завода «Трубодеталь» (АО,Челябинск) – на этом посту он сменил Дмитрия Маркова, который руководил предприятием с июля 2015 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Под руководством Дмитрия Маркова коллектив «Трубодетали» реализовал ряд крупных проектов по производству соединительных деталей и узлов для строительства магистральных трубопроводов и объектов энергетики, приступил к серийному производству блочно-модульного оборудования для обустройства нефтегазовых месторождений.

Новый управляющий директор «Трубодетали» Евгений Баранов ранее руководил дивизионом труб большого диаметра (ДТБД) на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ», Выкса, Нижегородская область). ДТБД ВМЗ – локомотив развития всей компании ОМК, которая является крупнейшим отечественным поставщиком труб большого диаметра для наземных и подводных магистральных трубопроводов. «У Евгения Баранова накоплен значительный опыт руководства одним из важнейших производственных направлений компании, который будет всецело задействован для дальнейшего развития "Трубодетали". Правление ОМК ставит перед новым управляющим директором завода серьезные задачи по модернизации, повышению эффективности производства и уменьшению сроков освоения новой продукции для наилучшего обеспечения предприятий топливно-энергетического комплекса России уникальными деталями трубопроводов. Дмитрий Марков продолжит работу в ОМК в должности заместителя директора Центра перспективного технического развития. Его опыт станет весомым вкладом в реализацию масштабной инвестиционной программы компании», – отметила председатель правления ОМК Наталья Еремина.

По материалам пресс-службы ОМК