ПАО «КОНТУР» ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С января по июнь 2018 года организация, которая в основном занимается производством трубопроводной арматуры, сбросила загрязненные сточные воды в реку Веряжа, к тому же с превышением допустимого уровня вредных веществ. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Постановление пока не вступило в законную силу. Напомним, летом «Новгородские ведомости» подробно рассказывали о проблемах реки Веряжи. Люди, проживающие рядом с рекой, дачники боялись использовать ее для своих хозяйственных нужд.

По материалам новгородских СМИ