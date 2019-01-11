ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ НАМЕРЕН ЗАТРАТИТЬ НА СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 210 МЛН

«Волгограднефтемаш» получит федеральную субсидию для проведения НИОКР в рамках создания нового оборудования для нефтегазового комплекса, сообщает комитет промышленности и торговли региона. Общая стоимость проекта, который реализует предприятие, составляет 210 млн рублей. Порядка 17 млн рублей будет выделено из федерального бюджета по решению Минпромторга РФ. К настоящему времени стороны уже подписали соответствующее соглашение. Средства господдержки пойдут на изготовление специальной технологической оснастки и опытных образцов, сертификацию оборудования, разработку конструкторской и технологической документации.

На заводе планируется организовать выпуск уникальных аппаратов для азотной промышленности, витых теплообменников, запорной арматуры для особых сред и условий эксплуатации, центробежных нефтяных насосов.

На предприятии уточняют, что данное оборудование будет применяться на территориях со сложными климатическими условиями, где добывают, транспортируют и перерабатывают углеводороды. В числе потенциальных заказчиков: "Газпром", "Роснефть", ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть" и НОВАТЭК.

Минпромторг РФ продолжает прием заявок от предприятий на право получения субсидий для компенсации затрат на НИОКР. Итоги планируется подвести после 21 января. Господдержка предоставляется на реализацию инвестпроектов стоимостью от 100 млн до 2 млрд рублей, при этом размер собственных средств предприятия должен быть не менее 20%.

По материалам портала Rupec