KSB в России: итоги, планы, перспективы

2018 год для компании был полон знаковых событий и важных перемен. Во-первых, дальнейшее внедрение и расширение программы локализации производств концерна KSB в России, окончание строительства собственного производственного комплекса ООО «КСБ» в Москве, а также смена генерального директора российского дочернего предприятия. Об итогах работы, планах и перспективах порталу Energybase рассказал руководитель компании Добродеев Андрей Викторович.

Андрей Викторович, когда и в связи с чем произошла смена руководства ООО «КСБ»?

— Генеральным директором ООО «КСБ» я официально являюсь с 1 сентября 2018 года. Т. к. решение со стороны концерна KSB в Германии было не спонтанным, передача дел велась в плановом порядке с апреля 2018 года. Мой предшественник и бывший руководитель г-н Юрген Занд после четырнадцатилетнего руководства ООО «КСБ» принял решение вернуться в Германию для работы в должности вице-президента Сервисного подразделения KSB SE & Co. KGaA. Я работаю в компании KSB почти 25 лет. За время своей карьеры отвечал за продажи насосного оборудования и трубопроводной арматуры для промышленных предприятий, в том числе нефтегазового и нефтехимического комплекса, а также горно-обогатительных комбинатов, руководил службой сервиса и производственным подразделением, долгие годы исполнял обязанности заместителя генерального директора.

Как Вы оцениваете итоги работы за текущий год, каких результатов удалось достичь?

— Одним из главных достижений этого года мы считаем, безусловно,окончание строительства собственного производственного комплекса ООО «КСБ» на территории Новой Москвы. Сейчас завершается процесс согласования и получения разрешения на ввод в эксплуатацию, и в самое ближайшее время мы планируем переезд и перенос производственных мощностей.

Наш производственный комплекс включает в себя сборочно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический,сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Наш новый сервисный центр на его территории имеет полное техническое оснащение для обслуживания всех типов насосов. Готовится склад стандартной продукции и склад запасных частей. Есть станочный парк для механической обработки насосных частей, а также сборочный цех, где будет осуществляться агрегатирование насосного оборудования и сборка станций повышения давления и пожаротушения. Испытательный стенд позволит нам в перспективе тестировать произведенные насосы мощностью до 250 кВт.

Данный инвестиционный проект позволит компании KSB повысить эффективность и увеличить мощности локального производства, в том числе расширить ассортимент российской продукции и спектр предлагаемых услуг. Весь процесс строительства, а также ведение всего этого проекта я курировал с самого начала, поэтому появление такого знакового для KSB объекта в России можно считать в том числе и моей заслугой. К слову хочу заметить, что инженерные системы нашего комплекса (ОВК, питьевое и противопожарное водоснабжение), оснащены исключительно насосным оборудованием KSB, в том числе популярными насосами серии Eta и Calio, скважинными насосами UPA и установками повышения давления Hyamat российской сборки.

Сложно ли создать производственную площадку в России?

— Безусловно, локализация производства, особенно в Москве,представляет собой достаточно сложный и долгий процесс, связано это и с плотностью городской застройки, прежде всего, и с распределением промышленных зон, которые в большинстве своем вынесены за пределы города. При выборе места мы старались учесть удобство организации движения грузового транспорта и транспортную доступность для сотрудников компании, в том числе добирающихся на работу общественным транспортом. Кроме того, сам процесс оформления документов, согласования всех условий, прохождения итоговой проверки и наконец получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию достаточно долгий и трудоемкий. Поэтому если предприятие решает локализовать производство в России, необходимо очень тщательно подходить к планированию работы с учетом требований и особенностей местного законодательства, а также принятых норм и стандартов проектирования и строительства. Это позволит существенно сократить продолжительность строительства в целом.

Как Вы думаете, локализация иностранных производств в России — это логичное проявлении глобализации или последствия современных экономических и политических изменений?

— Локализация производств — это в большей мере неизбежный процесс для многих иностранных компаний, которые планируют расширять горизонты своего бизнеса, увеличивать долю своего присутствия на мировом рынке и развиваться в мировом масштабе. Цель любой локализации — в том числе оптимизация процесса работы и взаимодействий на локальном рынке, т. е сокращение сроков поставки,упрощение логистики, документооборота и т. п. Данная стратегия была намечена концерном еще в 2008 году, как только на российском рынке стал отмечаться стабильно растущий спрос на оборудование KSB стандартных позиций. А политико-экономические тенденции дали лишь импульс для ускорения ее внедрения.

Как сочетаются российское и немецкое на производственной площадке российского дочернего предприятия немецкого концерна?

— Производственный комплекс ООО «КСБ» — это настоящий симбиоз немецких технологий и российского характера, знаний, стойкости и трудолюбия. Наш комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, для сборки насосов и насосных установок, мы всегда используем только высококачественные комплектующие. К сожалению,в настоящий момент в большей степени они пока европейского происхождения, т. к российские аналоги не всегда могут пройти внутренний аудит качества, но мы находимся в постоянном поиске новых поставщиков качественных российских деталей. Мы также используем документацию и опыт многолетних наработок аналогичных производств концерна KSB в других странах. С 2016 г. ООО «КСБ» является членом Российской ассоциации производителей насосов (РАПН), т. к сборка,агрегатирование, испытание оборудования KSB на тот момент уже была хорошо налажена и осуществлялась на арендованных площадях в Московской области. Вся продукция российской сборки соответствует техническим регламентам Таможенного союза и имеет документы,подтверждающие производство в России.

И, наконец, каковы Ваши прогнозы и планы на следующий год? На чем вы прежде всего сосредоточите свое внимание, что будет приоритетным направлением в работе и каких результатов ожидаете достичь?

— С середины следующего года мы планируем при поддержке наших коллег из Германии внедрить технологию компонентной сборки стандартных насосов серии Eta, что послужит увеличению степени локализации нашей продукции в России.

Предполагается, что уже непосредственно сами насосы будут собираться в производственном комплексе ООО «КСБ» из готовых компонентов (корпус насоса, рабочее колесо, подшипниковая опора, торцовое уплотнение). Это позволит нам сократить сроки поставки агрегатов ,обеспечить большее разнообразие применяемых материалов и предоставит больше возможностей по замене отдельных компонентов на компоненты российского производства.

По материалам портала Energybase