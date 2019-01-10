НА КЛИМОВСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

20 декабря на базе ООО «Климовский трубный завод» состоялось расширенное выездное совещание представителей центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, эксплуатирующих и ресурсоснабжающих предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области по теме: «Повышение надежности и снижения аварийности трубопроводных систем жилищно-коммунального хозяйства Московской области».

В мероприятии приняли участие более 70 человек.

С приветственным словом выступил модератор мероприятия, директор управления по взаимодействию с органами власти Группы ПОЛИПЛАСТИК Алексей Головачев. Он поздравил участников с наступающим Новым годом и пожелал всем успехов и безаварийной работы в 2019 году.

Открыл совещание первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Андрей Лаптев. По словам Андрея Анатольевича, ничто не стоит на месте: меняются технологии, специалисты, развиваются производства и появляются новые виды продукции, и хотелось бы совместно погрузиться в новые возможности технологий, именно поэтому выбрана данная площадка.

Основная задача мероприятия – сократить разрыв между предлагаемыми технологиями и заказчиками. Уровень ответственности за выполняемые работы на объектах растет, и необходимо все больше обращать внимание на качество закупаемой и поставляемой продукции. Все мы знаем, что трубопроводные системы находятся в плачевном состоянии, и именно качественные материалы смогут обеспечить необходимую энергоэффективность, а также продлить срок службы материалов, а при ограниченных денежных ресурсах необходимо закладывать те материалы, которые могут продлить жизненный цикл.

Сотрудники Группы ПОЛИПЛАСТИК рассказали о полимерных материалах для систем ЖКХ, современных тенденциях, бестраншейных технологиях восстановления трубопроводов, модульных системах армированных трубопроводов для распределительных тепловых сетей.

Генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко вынес на обсуждение проблему фальсификата на рынке трубопроводных систем и методах борьбы с ним.

Алексей Головачев сделал краткий обзор существующих российских региональных нормативных документов и отметил, что есть тенденция утверждения региональных методических документов по новому строительству и реконструкции в области водоснабжения и водоотведения. Такие документы есть у АО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», начата работа в других субъектах Российской Федерации.

Исполнительный директор Ассоциации водоснабжения и водоотведения Светлана Гафарова в своем выступлении отметила, что утверждение документа на каждом предприятии невозможно ввиду нехватки кадров. Подготовительная работа по обоснованию, содержанию регионального методического документа по новому строительству систем водоснабжения и водоотведения была проведена в ходе заседаний рабочей группы. Собраны обоснования жизненного цикла оборудования и материалов. Ассоциация обратилась в Правительство Московской области с предложением об утверждении документа на региональном уровне. В 2019 году Ассоциация продолжит работу по документу.

Начальник управления технического контроля АО «Мосводоканал» Сергей Скопинцев рассказал о проведении технического контроля при строительстве полимерных трубопроводов.

Директор МУП «Водоканал» Михаил Семин показал проекты, реализованные в сфере водоснабжения и водоотведения в городском округе Подольск.

Заместитель директора ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза» Олег Валов рассказал о ФГИС ЦС, особенностях применения каталога текущих цен и сметных расценок.

Совещание завершилось экскурсией по заводу, где участники своими глазами смогли увидеть, как рождаются трубы и какие методы испытаний проходит каждая партия сырья и готовой продукции.

По материалам пресс-службы Группы ПОЛИПЛАСТИК