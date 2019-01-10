АО «ТРАНСНЕФТЬ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИБИРЬ» ПОДВЕЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» подвело предварительные итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году. Удельное потребление электроэнергии на промышленных объектах предприятия снизилось на 0,5%, что позволило обеспечить экономию 1,64 млн кВт*ч. Экономия тепловой энергии в 2018 году, объявленном в России и в ПАО «Транснефть» Годом энергосбережения, составила свыше 26,03 Гкал.

Программа энергосбережения включает следующие мероприятия: оптимизация технологических режимов перекачки нефти; замена электродвигателей магистральных насосных агрегатов, светильников на энергосберегающие в системах освещения; применение новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии.

АО «Транснефть – Центральная Сибирь» ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам. В районах Томской области для школьников был проведен тематический квест-турнир «Энергосбережение – разумное решение». Регулярно проходят различные фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, специалисты предприятия организуют встречи и беседы с учениками на тему энергосбережения и энергоэффективности.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Транснефть – Центральная Сибирь» носит комплексный характер за счет реализации мероприятий по сокращению потребления одновременно разных видов топлива: электроэнергии, тепловой энергии, котельно-печного и моторного топлива.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»