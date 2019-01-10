САМОЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ – ОТКРЫТИЕ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА «ГУСАР»

В числе самых значимых для области открытий – запуск литейного производства в Гусь-Хрустальном. Оно состоялось в марте 2018 года и сейчас обеспечивает арматурный завод собственной высококачественной, отвечающей всем стандартам и требованиям заготовкой для выпуска любых видов запорно-регулирующей арматуры. Мощность нового подразделения предприятия – около 7-8 тыс. тонн стали в год. С его открытием планировалось создать дополнительно 400 новых высокопроизводительных рабочих мест.

В торжественной церемонии открытия приняли участие прошлый губернатор Владимирской области Светлана Орлова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов.

«Четыре года назад это был один цех. Я приехала сюда, встретилась с Сан Санычем [генеральный директор завода], с людьми, которые здесь живут и работают. Никто не верил, что будет вторая очередь, - говорила Светлана Орлова, - Я считаю, что Гусь-Хрустальный становится лидером рынка трубопроводной арматуры».

По материалам региональных СМИ