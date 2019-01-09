Плановая ремонтная кампания на Сургутской ГРЭС-2 заняла три месяца

Основным видом работ стал капитальный ремонт энергоблока №3 ПСУ-810 МВт. Его общая продолжительность составила чуть более 90 суток. В ходе ремонта выполнен большой объем работ по контролю металла: исправлены все дефекты трубопроводов. Кроме того, на энергоблоке №3 была проведена уникальная операция по балансировке ротора-генератора на балансировочном станке, связанная с разноской грузов для уменьшения вибрации ротора при работе. В 2018 году на Сургутской ГРЭС-2 выполнили средний ремонт энергоблока №1 ПСУ- 810 МВт., а также 4 текущих ремонта энергоблоков №4,2,5,6.

Одним из важнейших ремонтов 2018 г., стала капитальная инспекция энергоблока №7 ПГУ – 400 МВт. Ремонтный персонал Сургутской ГРЭС-2 закрепил опыт полученный в прошлом году в ходе работ по капинспекции идентичного энергоблока - №8 ПГУ - 400 МВт. В течении года в филиале был проведен ремонт общестанционного оборудования согласно утвержденным графикам: техническое обслуживание двигателей, ревизия насосного парка, трубопроводной арматуры, замена смазок, проверка центровок. Продолжилась реализация программы ремонта мостов-путепроводов. Выполнен ремонт моста через шлюз-регулятор. Это сняло все ограничения по грузоподьемности и продлило срок его службы. На 2019 год намечен ремонт еще одного моста: через подводящий канал.

По материалам портала Energyland