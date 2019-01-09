ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «ТРУБОДЕТАЛЬ» ВОШЛА В СОТНЮ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ

Соединительные детали и узлы трубопроводов для Сургутской ГРЭС-2, изготовленные заводом «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва), удостоены диплома конкурса «100 лучших товаров России» и отмечены статусом «Новинка года».

Эта продукция произведена из жаропрочной ковано-точеной трубы с большой толщиной стенки и рассчитана на 200 тыс. часов (около 23 лет) непрерывной работы в режиме высоких температур (более 500°С) при давлении более 4 МПа. Для комплектации поставленных заказчику изделий специалисты предприятия изготовили гнутые отводы с большой толщиной стенки и наружным диаметром, а также малым радиусом изгиба.

Сварка продукции тоже была произведена по новой для завода технологии: детали фиксировались в неповоротном положении, а для сопутствующего подогрева зоны сварного соединения применялись две установки локального нагрева труб, которые использовались и для термообработки соединений сразу после окончания сварки, без перемещения изделия. Специалисты-сварщики, работавшие над выполнением этого заказа, проходили аттестацию в Национальном агентстве контроля сварки.

В рамках церемонии награждения знаком «Отличник качества» отмечен контрольный мастер цеха по изготовлению отводов, окраске и упаковке №3 Александр Гладких, который участвовал в отработке технологии изготовления и организации работ по контролю качества отводов, гнутых токами высокой частоты, из труб теплостойкой стали для Сургутской ГРЭС-2.

«Рынок тепловой и атомной энергетики – относительно новое для завода «Трубодеталь» направление. Постепенно мы осваиваем эти сложные в исполнении, наукоемкие виды продукции, которые получают высокую оценку на всероссийском уровне: в 2014 году в конкурсе «100 лучших товаров» были отмечены отводы для паропроводов тепловых станций, в 2018 – изделия для Сургутской ГРЭС-2. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что мы успешно вошли на рынок теплоэнергетики», – отметил управляющий директор Дмитрий Марков.

По материалам пресс-службы ОМК