45 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ»

29 декабря 1973 года государственная комиссия подписала акт о приёмке первой очереди завода по производству 40 тысяч тонн металлоконструкций в год. Этот день считается днем рождения производства металлоконструкций ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

В канун 45-летия на производстве состоялось праздничное мероприятие. Генеральный директор Александр Ващенко поздравил ветеранов производства металлоконструкций, кто стоял у истоков становления и молодых рабочих и специалистов, которые своим трудом продолжают славные традиции производства, позволяющие заводу быть одним из лидеров в России по изготовлению уникальных металлоконструкций. 25-ти лучшим рабочим и специалистам были вручены благодарности генерального директора и памятные подарки.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»