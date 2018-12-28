СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ «АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ» ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ»

Сотрудники АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) участвуют в конкурсе «Лидеры России». Из 79 человек, подавших заявки на конкурс, в полуфинал вышли три сотрудника компании: технический директор Филиала «Атоммаш» Андрей Марченко, начальник отдела менеджмента качества Атоммаша Наталья Рожкова и директор департамента продаж Филиала «Петрозаводскмаш» Евгений Корякин.

На этапе дистанционного отбора участникам конкурса, подавшим заявки, предстояло пройти три блока тестов в режиме онлайн. Первый блок — оценка способностей к анализу вербальной и числовой информации, а также к абстрактному мышлению. Второй блок тестирования проверял уровень общих знаний общих знаний по истории, географии, культуре, социально-политическому устройству страны, а также знания по русскому языку. Третий блок — оценка управленческого потенциала. Из более 227 тысяч участников, представлявших все регионы страны и ещё 68 стран мира, к третьему этапу дистанционного тестирования подошли около 15 тысяч человек. В их числе — 10 сотрудников АО «АЭМ-технологии».

Конкурсанты, показавшие лучший результат по итогам всех трёх этапов дистанционного отбора, допущены к участию в очных региональных полуфиналах, которые пройдут в восьми федеральных округах. Сотрудники Волгодонского филиала компании «АЭМ-технологии» Андрей Марченко и Наталья Рожкова вошли в число 300 полуфиналистов Южного федерального округа, Евгений Корякиниз Петрозаводскмаша встретится с 400 финалистами Северо-Западного федерального округа. Региональные отборы в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге пройдут с 8 по 11 февраля 2019 года.

По итогам региональных отборов 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап конкурса, который состоится в марте 2019 года.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»