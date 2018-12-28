СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

20 декабря в Москве Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев вручил премию в области качества управляющему директору Северского трубного завода (СТЗ) Михаилу Зуеву. Премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В ходе торжественной церемонии в Доме правительства Дмитрий Медведев вручил правительственные награды лучшим организациям страны. Помимо СТЗ премий удостоены еще 10 российских предприятий и организаций, представляющих самые разные отрасли, включая авиацию, судостроение, энергетику, пищевое и фармацевтическое производство и др. Лауреаты были отобраны из 282 претендентов по итогам двухступенчатой экспертной оценки по целому ряду критериев.

«Эта оценка – результат вашей работы. Главную оценку здесь ставят экономика, рынок и сама жизнь. Оценка складывается из различных составляющих, но основной критерий – именно качество, которому дают оценку люди, использующие ваши услуги или потребляющие вашу продукцию. Хочу еще раз сказать вам, что вы действительно делаете очень важное дело для всей страны. Спасибо за ваши усилия, ваш труд», — сказал Дмитрий Медведев на церемонии награждения лауреатов премии.

Премии Правительства РФ в области качества учреждены в 1996 году. Предприятия ТМК не первый раз становятся обладателями премии — в 2016 году ее лауреатом стал Волжский трубный завод.

По материалам пресс-службы ТМК