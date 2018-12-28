РТМТ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ШЛЮМБЕРЖЕ»

Обособленное подразделение «Курган» ООО «РТМТ» с рабочим визитом посетили представители компании «Шлюмберже» (Schlumberger). Данная компания является одним из мировых лидеров по поставке технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Она работает более чем в 85 странах мира и насчитывает около 100 000 сотрудников. Представителям компании наглядно показали возможности и потенциал предприятия, а также рассмотрели варианты сотрудничества.

По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»