KSB ПРОВЕЛ ДЕНЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА В МОСКВЕ

22 ноября 2018 года в Москве прошло ежегодное мероприятие «День проектировщика», на котором собралось порядка ста представителей проектных институтов, инжиниринговых, строительных и девелоперских компаний, чтобы узнать о самых свежих новостях KSB, новейших разработках в области цифровых технологий, интересных технологических решениях и новых реализованных проектах.

С приветственной речью перед гостями выступил генеральный директор ООО «КСБ» Андрей Добродеев, вкратце рассказав об итогах работы и достижениях этого года, перспективах и планах на следующий, он поблагодарил всех собравшихся за их сотрудничество, интерес и выбор оборудования KSB для их проектов, выразил надежду на дальнейшую еще более продуктивную совместную работу.

Презентацию новостей и новинок KSB представил директор департамента стандартного бизнеса ООО "КСБ" Алексей Шильников. Он рассказал о самых современные изобретениях компании, подчеркнув, что все разработки и новинки нацелены не только на повышение надежности и эффективности самого оборудования KSB, но и на создание более удобных инструментов работы с проектами, а также упрощения процесса монтажа, эксплуатации и дальнейшего обслуживания.

В этом году местом проведения презентации компании и всего мероприятия в целом стал исторический музей с развлекательным комплексом под названием «Бункер-42». Во время познавательной экскурсии по музею гости познакомились с экспозицией и узнали много нового и интересного.

Апогеем вечера стала церемония разрезания корпоративного торта, а танцевально-развлекательная программа явилась логическим завершением всего мероприятия. ООО "КСБ" благодарит организаторов, ООО «Издательство «Еврострой», за проведение такого высококлассного и оригинального мероприятия, а также всех, кто принял в нем участие.

По материалам пресс-службы KSB