ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ВИДЕОКОНКУРСА «Я ВЫБИРАЮ WILO»

Компания ВИЛО РУС сообщила о завершении видеоконкурса «Я выбираю Wilo», который проходил с 3 сентября по 5 ноября 2018 г. Чтобы принять в нем участие нужно было зарегистрироваться на сайте, снять свое короткое видео об опыте эксплуатации насосного оборудования Wilo и загрузить на сайт компании. Среди участников видеоконкурса, приславших свои видеоролики, были выбраны самые интересные работы. В преддверии Нового года обещанные подарки будут отправлены экспресс-почтой.

Победители и призеры:

1 место — Рассказов Георгий Михайлович: «Wilo Stratos – залог бесперебойной работы котельной».

2 место — Пащенков Федор: «Wilo помогает обустроить ванну медведю».

3 место — Попов Александр: «Wilo Yonos Pico – очень плавное регулирование напора».

По материалам журнала «С.О.К»