НОВИНКА ОТ САЗ «АВААНГАРД»: КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ DN65 

Клапан предохранительный герметичный номинальными давлениями РN1,6 и PN4,0 – 17с6нж, 17лс7нж, 17нж21нж и т.д. в предложениях российских производителей встречается в нескольких диаметральных исполнениях -DN 25, 50, 80, 100, 150, 200 мм. САЗ «Авангард» изготавливает расширенную линейку данных клапанов, помимо вышеуказанных типоразмеров, завод предлагает -DN 32, 40 мм. В ноябре 2018 г. Старооскольский арматурный завод «Авангард» разработал конструкцию и запустил в серийное производство новый диаметр предохранительных клапанов - DN 65 мм во всех материальных исполнениях.

Появление на российском рынке такого изделия позволит заказчикам сэкономить денежные средства при проектировании и эксплуатации предохранительных узлов на широком спектре труб, не применяя дополнительных клапанов и элементов трубопровода (в том числе переходов). Предлагаемая новинкасущественно дешевле импортных аналогов, представленных на российском рынке.

В нижеприведённых таблицах представлены технические характеристики по новому диаметральному ряду клапанов.

Для клапанов предохранительных номинальным давлением PN1,6 МПа:

Для клапанов предохранительных номинальным давлением PN4,0 МПа:

Подробная информация на страницах 15,17-18 КАТАЛОГА Информация в электронном каталоге на сайте Клапаны предохранительные герметичные PN1,6 МПа и Клапаны предохранительные герметичные PN4,0 МПа.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»