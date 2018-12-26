КОНСТРУКТОР АТОММАША СТАЛ ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ УЧЕНЫХ РОСАТОМА

Инженер-конструктор Волгодонского филиала «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) Владимир Кириллов стал лауреатом открытого конкурса по присуждению премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым атомной отрасли в 2018 году.

Победу принес проект (патент) «Установка для местной термообработки швов №110 парогенератора». Соавторами научной работы также выступили ведущий инженер-конструктор Валерий Старшинов и руководитель направления по реакторной установке Сергей Есипко.

Разработанная установка позволяет в 6 раз сократить время (с 30 до 5 дней) и ресурсы при выполнении местной термообработки крупногабаритных изделий со сложной поверхностью, а также быстро произвести переналадку под различные размеры и формы изделий.

Установка уже внедрена в «АЭМ-технологии» и используется в производственных операциях: для термической обработки парогенераторов, а том числе для Индийской АЭС «Куданкулам».

Ранее Владимир Кириллов представлял свои разработки на «Национальной научно-технической конференции» и в конкурсе «Инновационный лидер 2016», где занял второе место.

Конкурс по присуждению премий Госкорпорации «Росатом» молодым ученым проводится ежегодно с целью развития научного потенциала в атомной отрасли, выявления и поддержки молодых ученых, содействия их профессиональному росту и стимулирования творческой активности. В 2018 году на конкурс поступило 143 заявки от 58 организаций. По итогам премии были присуждены 35 молодым ученым и их научным руководителям.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»