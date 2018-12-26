ТМК ПОСТАВИЛА ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ПРЕМИАЛЬНОЙ ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ»

Трубная металлургическая компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, впервые отгрузила компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») партию обсадных труб диаметром 244,48 мм группы прочности L80 с резьбовыми соединениями TMK UP PF производства Волжского трубного завода, который в последнее время все более специализируется на поставке труб для офшорных проектов. Трубная колонна была успешно спущена с платформы «Моликпак» на Пильтун-Астохском месторождении в Охотском море при участии супервайзеров ТМК.

Заказ выполнен в рамках долгосрочного договора между ТМК и «Сахалин Энерджи» на поставку премиальной трубной продукции нефтяного сортамента класса «Премиум», подписанного компаниями в октябре 2017 года сроком до 2022 года с возможностью пролонгации.

Ранее ТМК выполняла поставки трубной продукции для «Сахалин Энерджи», однако трубы с премиальными резьбовыми соединениями отгружены впервые. Это первый в России опыт промышленного применения труб с премиальными резьбовыми соединениями российского производителя на морском месторождении на шельфе Сахалина. Использование данной продукции станет показательным примером импортозамещения в нефтегазовой отрасли и будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности отечественной продукции.

ТМК и «Сахалин Энерджи» начали взаимодействие в 2014 году, когда подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривал развитие эффективного сотрудничества в проведении квалификации и сертификации трубной продукции ТМК с целью определения возможности ее использования компанией «Сахалин Энерджи». В рамках меморандума предприятия ТМК успешно прошли аудит и техническую квалификацию. Также специалисты «Сахалин Энерджи» совместно с техническими экспертами, включая представителей концерна «Шелл», приняли участие в испытаниях трубной продукции ТМК, в том числе обсадных труб диаметром 244,48 мм с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF, в международных научно-исследовательских центрах. По результатам продукция была квалифицирована для дальнейшего использования на месторождениях компании «Сахалин Энерджи».

В 2019 году в адрес «Сахалин Энерджи» планируется поставка второй партии обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями TMK UP PF.

«У ТМК накоплен многолетний опыт поставок премиальной продукции, предназначенной для добычи углеводородов в самых суровых природных регионах мира. Наши партнеры реализуют сложнейшие в инженерном отношении проекты и, соответственно, предъявляют самые высокие требования к трубной продукции. Использование высокотехнологичной продукции ТМК для обустройства офшорных месторождений является подтверждением высокого качества и надежности наших труб», – отметил заместитель генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергей Чикалов.

По материалам пресс-службы ТМК