Бесшумная канализация Polytron Stylte Plus

Трубы и фитинги Polytron Stilte Plus, выпущенные из высокоплотного композита на базе полипропилена, имеют увеличенную толщину стенки, благодаря которой уровень шума в канализационной системе снижается более чем в 10 раз по сравнению с шумами в обычных трубопроводах для внутренней канализации. Это решение идеально подходит для частных домов и коттеджей, особенно в том случае, если ванна находится в непосредственной близости к комнатам или в самой спальне.

Информация о том, что продукция Polytron Stilte Plus эффективно снижают уровень шумов в канализационной системе, подтвердили испытания, которые прошли в лаборатории МГТУ им. Баумана. Из графиков, составленных специалистами лаборатории, видно, что российские трубы Polytron Stilte Plus показали результаты, максимально приближенные к данным, которые продемонстрировали известные европейские аналоги.

Полипропиленовые трубы и фитинги Polytron Stilte Plus обладают низкой шероховатостью, поэтому с течением времени не подвержены зарастанию сечения, трубопроводы стойки к абразивному износу и имеют небольшой вес, за счет чего их удобно перевозить и легко монтировать. Канализация Polytron Stilte Plus имеют ряд преимуществ по сравнению с обычной полипропиленовой канализацией: кольцевой жесткостью SN 6 для диаметров 160-200 или SN 16 для диаметров 58-100, широким размерным рядом до 200 мм и ударопрочностью, которая у бесшумной канализации выше в 2 раза. Кроме того, бесшумная канализация Polytron Stilte Plus легко стыкуется с безраструбной канализацией SML.

Гарантия на трубы и фитинги для бесшумной канализации составляет 10 лет. Срок эксплуатации 50 лет. Вся продукция, выпускаемая на российском заводе «ПРО АКВА» имеет сертификаты соответствия.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»