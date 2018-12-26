«БЕЛЭНЕРГОМАШ» ИЗГОТОВИТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АЭС РУППУР (БАНГЛАДЕШ)

«Белэнергомаш» изготовит и поставит сложное технологическое оборудование для нужд строительства АЭС Руппур (Бангладеш). В рамках реализации перспективного проекта до 2020 г. будут поставлены уникальные компенсаторы универсального типа, которые будут использоваться в трубопроводах для компенсации осадки зданий.
Многолетний опыт производства трубопроводов позволяет заводу занимать лидирующие позиции в создании сложных и надежных сильфонных компенсаторов.
По материалам пресс-службы ООО «Белэнегомаш-БЗЭМ»