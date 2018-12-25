ЧТПЗ утвердил программу клиентоцентричной трансформации компании «Вы:движение»

По словам Алексея Митенкова, руководителя программы трансформации Группы ЧТПЗ, современные цифровые решения станут основой долгосрочной стратегии построения клиентоцентричного бизнеса по всей цепочке создания ценности для партнеров и клиентов. «Мы планируем строить новую цифровую платформу компании на уникальной для отечественной металлургической отрасли микросервисной ИТ архитектуре, позволяющей гибко выбирать цифровые решения и гораздо быстрее встраивать их в реальные бизнес-процессы. Но наша задача не просто автоматизировать действующие процессы. Перед нами стоит цель – изменить бизнес-процессы, посмотрев на многие вещи кардинально по-новому: через призму опыта наших партнеров и клиентов. Впереди у нашей команды новый вызов», - отмечают в компании.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ