Выставка «Нефтегаз» снова вышла на первое место в профессиональном рейтинге

В ежегодном рейтинге «Нефтегаз-Реклама» выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» - «Нефтегаз» второй год подряд занимает первое место в номинации «Нефтегазовые выставки».

Рейтинговый центр поставщиков ТЭК для составления рейтинга проводит опрос крупнейших нефтегазовых компаний и предприятий смежных отраслей промышленности. Церемония награждения состоялась в рамках встречи служб материально-технического обеспечения нефтегазовых компаний в Торгово-промышленной палате РФ.

Выставку «Нефтегаз» организует АО «Экспоцентр» совместно с немецкой компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Нефтегаз» входит в десятку крупнейших нефтегазовых выставок мира и предоставляет уникальную возможность производителям и поставщикам из разных стран продемонстрировать специалистам свое новейшее нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии, установить и расширить деловые контакты, обсудить широкий круг стоящих перед отраслью вопросов. С 2016 года выставка проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом. Очередная выставка «Нефтегаз-2019» и ННФ пройдут в ЦВК «Экспоцентр» 15-18 апреля 2019 года.

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»