АО «Транснефть – Диаскан» приняло в эксплуатацию информационную систему для работ по наружной диагностике

В АО «Транснефть – Диаскан» запущена в эксплуатацию информационная система (ИС) «Диагност», предназначенная для проведения работ и фиксации результатов наружной диагностики объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть».

Разработанное специалистами АО «Транснефть – Диаскан» программное обеспечение позволяет производить следующие операции:

- формирование задач на диагностику специалистами организаций системы «Транснефть»;

- передача подрядной организации методики и технологических карт проведения диагностики, а также технического задания на диагностические работы таких объектов, как резервуары, механо-технологическое оборудование, технологические трубопроводы и автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП);

- автоматизированная первичная проверка результатов проведения наружной диагностики;

- хранение результатов проведения наружной диагностики, а также истории диагностик объектов магистральных нефте-, нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) и нефтеперекачивающих станций (НПС).

Разработанная информационная система позволит вести единую базу данных объектов МН (МНПП) и НПС, иметь оперативный доступ к результатам ранее проведенных диагностических обследований, автоматизировать процесс согласования технического задания на проведение наружной диагностики, а также обмениваться информацией с внешними подрядными организациями и контролировать сроки выполнения ими диагностических работ.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»