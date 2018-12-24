НАЗВАНЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Эксперты «Грундфос» назвали основные тенденции в сфере насосного оборудования. Среди них — внимание к энергоэффективным технологиям, развитие направлений, связанных с «умными» домами, а также растущая популярность маркетплейсов.

По мнению Директора Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос» Сергея Захарова, внимание к энергоэффективности связано с законодательными изменениями. «Повышение законодательных требований к энергоэффективности зданий и сооружений подтолкнуло производителей активнее применять энергоэффективные технологии», — отметил эксперт. Ещё одна тенденция — развитие направлений, связанных с «умными» домами и возможностями удалённого управления. «Инженерные системы теперь могут взаимодействовать с человеком, причём делать этот удалённо: например, вы можете удалённо включить в доме отопление или кондиционер», — говорит Сергей Захаров.

В сфере бытового оборудования продолжают набирать популярность китайские производители, что вызвано стремлением людей к экономии, полагает Сергей Захаров. При этом, добавляет эксперт, тот факт, что дешёвые китайские продукты потребляют электричество в огромных объёмах и требуют более частого ремонта или замены, в сознании потребителей «компенсируется» низкой ценой на старте.

Одним из важнейших трендов в бытовом секторе стала также растущая популярность маркетплейсов. «На рынок вышло несколько мощных игроков, которые строят свою стратегию на низких ценах, заявляя при этом, что готовы к нескольким годам работы в убыток. С моей точки зрения, они представляют определённую угрозу для рынка классической дистрибуции», — добавил эксперт.

«В промышленном сегменте продолжает существовать противоречивая ситуация вокруг государственной стратегии энергоэффективности«, — отметил Сергей Захаров. «С одной стороны, действует 261-й ФЗ «Об энергоэффективности и энергосбережении». С другой — есть 44-й закон о госзакупках. По нему муниципальные и государственные унитарные предприятия опасаются включать в конкурс определенные требования к КПД электродвигателя или насоса в целом. Попытка ввести эти условия может быть воспринята контролирующими органами как стремление создать искусственные ограничения для поставщиков, что трактуется законодательством как финансовое экономическое правонарушение. По этой причине может закупаться дешёвое, не энергоэффективное оборудование», — резюмировал Сергей Захаров.

По материалам журнала «С.О.К»