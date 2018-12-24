«ДАНФОСС» МЕНЯЕТ ЦЕНЫ НА ТЕПЛОВУЮ АВТОМАТИКУ

Компания «Данфосс» информирует об изменении цен на продукцию теплового отдела c 1 января 2019 года. По основному ряду продуктов произойдет рост на 3 %, для некоторых позиций цена останется на прежнем уровне или будет снижена.

Тенденция увеличения стоимости материалов и энергоносителей на сегодняшний день сохраняется, в связи с этим мы вынуждены скорректировать отпускные цены по основным группам продукции на 3 %. Одновременно с этим по ряду продуктов цена будет снижена, для некоторых — цена останется неизменной. Новый прайс-лист на тепловую автоматику вступит в силу с 1 января 2019 года.

Также с 1 января в России вводится новая ставка налога на добавленную стоимость – 20 % вместо 18 %. Цена продукции Danfoss с НДС будет увеличена соответственно.

Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2019 все отгрузки будут производиться по новым ценам. Все заказы, размещенные ранее, должны быть отгружены до 01.01.2019 или будут отгружены по новой цене.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»