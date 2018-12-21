Блочно-модульная котельная «НИИ Транснефть» успешно прошла приемочные испытания

Опытный образец энергоэффективной котельной мощностью 6 МВт, разработанной ООО «НИИ Транснефть», успешно прошел приемочные эксплуатационные испытания на базе производственного обслуживания (БПО) Пермского РНУ АО «Транснефть – Прикамье».

Блочно-модульная котельная предназначена для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения помещений производственного, бытового и административного назначения. Работа котельной автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора.

Отличительной особенностью данной котельной является высокий КПД работающих на нефти котлов, который превышает 94%. Также проведенные расчеты на прочность с учетом сейсмического воздействия обеспечивают возможность эксплуатации данных котельных в сейсмоопасных регионах (до 9 баллов по шкале MSK-64).

Блочно-модульный принцип построения позволяет сократить время монтажа на объекте строительства, а габаритные размеры - транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»