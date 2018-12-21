Теплосчетчики HITERM: теперь и ультразвуковые

Компания «Элита» представила новый продукт собственной торговой марки HITERM — ультразвуковые теплосчетчики квартирного типа для горизонтальной разводки системы отопления.

Основные преимущества:

* Компактный размер прибора.

* Теплосчетчик может использоваться как на подающем, так и на обратном трубопроводе, благодаря возможности перепрограммирования места установки с помощью всего одной кнопки.

* Съёмный вычислитель позволяет устанавливать его в удобном для считывания положении.

* Прибор сохраняет точность вычислений даже при воздействии электромагнитных помех в местах установки (подтверждено протоколом испытаний).

* Все теплосчетчики оснащены встроенным модулем M-BUS, позволяющим в любой момент подключить их к системе диспетчеризации.

* В соответствии с российскими стандартами учёт тепла приборами HITERM производится в Гкал, что значительно облегчает пользователям снятие показаний при выставлении счетов за теплоэнергию, т.к. отпадает необходимость переводить единицы измерения.

* И, наконец, межповерочный интервал ультразвуковых счетчиков HITERM составляет 6 лет.

По материалам журнала «С.О.К»