Теплосчетчики HITERM: теперь и ультразвуковые

Компания «Элита» представила новый продукт собственной торговой марки HITERM — ультразвуковые теплосчетчики квартирного типа для горизонтальной разводки системы отопления.
Основные преимущества:
* Компактный размер прибора.
* Теплосчетчик может использоваться как на подающем, так и на обратном трубопроводе, благодаря возможности перепрограммирования места установки с помощью всего одной кнопки.
* Съёмный вычислитель позволяет устанавливать его в удобном для считывания положении.
* Прибор сохраняет точность вычислений даже при воздействии электромагнитных помех в местах установки (подтверждено протоколом испытаний).
* Все теплосчетчики оснащены встроенным модулем M-BUS, позволяющим в любой момент подключить их к системе диспетчеризации.
* В соответствии с российскими стандартами учёт тепла приборами HITERM производится в Гкал, что значительно облегчает пользователям снятие показаний при выставлении счетов за теплоэнергию, т.к. отпадает необходимость переводить единицы измерения.
* И, наконец, межповерочный интервал ультразвуковых счетчиков HITERM составляет 6 лет.
По материалам журнала «С.О.К»