САЗ «Авангард» получил сертификаты на затворы серии ЗПД-САЗ

Ранее компания сообщала о новинке производства – затворах поворотных с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ.
В ноябре 2018 г. заводом были получены следующие документы для обеспечения продукции :
- сертификат ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» от 22.11.2018 г.;
- сертификат/декларацию ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 20.11.2018 г. /22.11.2018 г.;
- фитосанитарный сертификат от 26.10.2018 г. на продукцию: Затворы с ЭИМ Затворы с ПИМ Затворы с ручным управлением.
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По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»