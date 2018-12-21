Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

САЗ «Авангард» получил сертификаты на затворы серии ЗПД-САЗ

21 декабря, 2018 1

Ранее компания сообщала о новинке производства – затворах поворотных с тройным эксцентриситетом ЗПД-САЗ.

САЗ «Авангард» получил сертификаты на затворы серии ЗПД-САЗ

В ноябре 2018 г. заводом были получены следующие документы для обеспечения продукции :

- сертификат ТР ТС 010 «О безопасности машин и оборудования» от 22.11.2018 г.;

- сертификат/декларацию ТР ТС 032 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» от 20.11.2018 г. /22.11.2018 г.;

- фитосанитарный сертификат от 26.10.2018 г. на продукцию: Затворы с ЭИМ Затворы с ПИМ Затворы с ручным управлением.

Подробнее в разделе Сертификаты и декларации .

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»


← Вернуться