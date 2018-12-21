ОМК вложит 70 млрд рублей в модернизацию литейного комплекса ВМЗ

Объединенная металлургическая компания до 2022 года инвестирует 167 млрд руб. в обновление производства Выксунского металлургического завода. Около 70 млрд руб. планируется вложить в модернизацию литейно-прокатного комплекса, что позволит увеличить его мощности до 3 млн т стали в год. Остальные средства предназначены для производства труб для нефте— и газодобычи (OCTG). Новыми мощностями холдинг планирует расширить присутствие на российских и зарубежных рынках, которые, по мнению экспертов, сохранят устойчивый рост и рентабельность продукции. О планах развития Выксунского металлургического завода (ВМЗ) в Нижегородской области на встрече с главой региона рассказала председатель правления Объединенной металлургической компании (ОМК) Наталья Еремина. «В течение следующих пяти лет, до 2022 года, мы планируем инвестировать в развитие бизнеса в Выксунском районе 167 млрд руб., при том что в предыдущие пять лет мы вложили 35 млрд руб.»,— сказала госпожа Еремина. В частности, по ее словам, в проект по развитию нефтегазового дивизиона ВМЗ, стартовавший в 2016 году, планируется вложить 40,5 млрд руб., еще 52,6 млрд руб. холдинг направит на модернизацию производства бесшовных труб (подробно об этом „Ъ" писал 27 марта). Наибольший объем инвестиций — 69,7 млрд руб. — запланирован на увеличение мощностей литейно-прокатного комплекса (ЛПК, входит в Выксунский металлургический завод, ВМЗ), сообщила председатель правления ОМК. Как уточнили в компании, в результате модернизации ЛПК производство стали вырастет вдвое до 3 млн т в год. Холдинг рассматривает два варианта реализации проекта: строительство отдельного электросталеплавильного производства на 800 тыс. т стали в год с машиной разливки круглой заготовки для трубных и колесного цехов или размещение производства непосредственно на территории ЛПК с развитием его логистики. Решение будет принято в первом квартале 2019 года.

«Это позволит завершить вертикальную интеграцию производств ВМЗ и обеспечить компании сырьевую безопасность»,— сообщили „Ъ" в ОМК. Металл литейно-прокатного комплекса ВМЗ обеспечит загрузку производства бесшовных нефтегазопроводных, линейных и нарезных труб диаметром 70–273 мм для нефтегазовых компаний, энергетического сектора, машиностроения, химической промышленности с заявленным объемом инвестиций 52,6 млрд руб. Отметим, ранее председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых говорил, что инвестиции в этот проект составят 40–45 млрд руб. Производственные мощности составят 450–500 тыс. т продукции в год, линии позволят нарезать полупремиальные и премиальные соединения, говорят в ОМК. Модернизация производства труб для добычи и транспортировки нефти и газа (OCTG) — проекта, стартовавшего в 2016 году с инвестициями 40,5 млрд руб., позволит начать выпуск новых для ВМЗ насосно-компрессорных труб диаметрами от 60 до 114 мм и нефтегазопроводных труб. Годовая производственная мощность составит 150–160 тыс. т. В рамках расширения производства запущен центр финишной отделки труб, новый прокатный стан, в 2019 году откроется участок для нанесения внутреннего покрытия на трубы среднего диаметра мощностью 60 тыс. т продукции в год. Запуск первых двух производств запланирован на 2022 год, проект OCTG завершится в 2021-м. Как отмечают в ОМК, новая продукция позволит ВМЗ войти в растущие сегменты трубного рынка. «Несмотря на сложности, сегмент таких труб растет, растет доля горизонтального бурения, идет усложнение добычи и месторождений. С пуском нового производства спектр поставок завода может расшириться на газовые компании, которые привычно потребляют только бесшовные трубы, также добавится примирение в тех нишах, где потребители в силу стандартов или привычки потребляют бесшовные трубы, но не сварные», — отмечают в холдинге. В проектах будут использованы собственные средства ОМК и кредиты, сроки окупаемости в компании назвать затруднились. Эксперт Центра экономического анализа Газпромбанка Айрат Халиков отмечает, что металлурги сегодня ищут новые возможности на внутреннем рынке. Однако, несмотря на все международные сложности, объемы экспорта пока не снижаются и продукция российских предприятий остается конкурентоспособной и на внешних рынках. «Производство черной металлургии показывает рекордную рентабельность в 2017–2018 годах. Также мы видим анонсы новых металлургических проектов. Пока цены на сталь аномально высоки благодаря росту мировой экономики и реформам черной металлургии Китая, однако в следующем году мы прогнозируем падение цен в пределах 5–10%. Тем не менее ожидания остаются позитивными и рентабельность останется высокой», — рассуждает господин Халиков. Что касается трубной продукции, по его мнению, российская экономика продолжит восстановительный рост и, как следствие, ожидается увеличение темпов строительных работ, в которых используется трубная продукция. «Спрос сохранится и в нефтегазовом секторе, в первую очередь за счет необходимости удерживать высокие темпы буровых работ», — считает Айрат Халиков.

По материалам пресс-службы ОМК



