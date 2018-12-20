КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАКУПКАМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ СОСТОИТСЯ 20 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

Ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019) состоится 20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле InterContinental.

Основными вопросами для обсуждения в ходе мероприятия станут: обзоры крупных инвестиционных проектов, программы комплексной модернизации оборудования, тренды закупочной деятельности в электроэнергетике, рейтингование и создание базы поставщиков и подрядчиков. К участию приглашены: Комитет по энергетике Госдумы, Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России, Департамент инвестиционного машиностроения Минпромторга России, ПАО «Интер РАО», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Юнипро», ПАО «Квадра», АО «ЕвроСибЭнерго», ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «Россети», АО «БЭСК», ОАО «Сетевая компания», АО «РОТЕК», АО «Атомстройэкспорт», АО «АЭМ-технологии», АО «Бийский котельный завод», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Группа «СВЭЛ», АО «ЭлеСи», АО «Дорогобужский котельный завод», АО «Завод «Энергокабель», АО «ОДК-Газовые турбины», АО «ОДК-Пермские моторы», ЗАО «ЗЭТО», ООО «Сименс», АО «Подольский машиностроительный завод», АО «Уралэлектротяжмаш», АО «Шнейдер Электрик», АО «ТЯЖМАШ», АО «УралГидроМаш», ЗАО «ГК «Таврида Электрик», ЗАО «Катайский насосный завод», ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ «Самара», ООО «РУСЭЛПРОМ», НПП «Экра», ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «Пензкомпрессормаш», ООО «Барнаульский котельный завод», ООО «ДЖИИ РУС», ООО «Камский кабель», ООО «Комтек-Энергосервис», ООО «Красноярский котельный завод», ООО «РЕАКТОРМАШ», ООО «Русские газовые турбины», ООО «Силовые машины – Тошиба», ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин», ООО «ТАТКАБЕЛЬ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ООО «Тульский завод гидравлических машин», ООО «Челябинский компрессорный завод», ООО «Электротяжмаш-Привод», ПАО НПО «ЭЛСИБ» и другие участники. Поддержка: Минпромторг России, ТПП РФ, ТЭК-рейтинг. Спонсор – Газпромбанк. На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП. Каждый участник конференции получит настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации. Форматы участия: делегатское участие в конференции, выступление на «круглом столе», выступление с расширенной презентацией в конференции, участие в выставке, спонсорское участие.

По материалам организаторов