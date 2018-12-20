GROHE вошла в тройку лидеров German Sustainability Award

Уже в третий раз компания GROHE вошла в тройку лидеров Национальной премии German Sustainability Award в категории «Крупные компании» и получила статус одной из «Самых экоустойчивых крупных компаний в Германии».

Церемония награждения победителей 2018 года прошла 7 декабря в Дюссельдорфе и стала кульминацией Германского дня экологической и экономической устойчивости, отмеченного праздничным гала-ужином.

Премия German Sustainability Award была учреждена Германским фондом устойчивого развития. Она вручается компаниям, достижения которых совмещают бизнес-успех, социальную ответственность и меры по защите окружающей среды. Это крупнейшая европейская премия, присуждаемая за экологические и социальные инициативы в разных сферах.

«Я очень горжусь тем, что наши усилия были отмечены на таком высоком уровне», — говорит Томас Фур, исполнительный директор GROHE и член совета директоров, ответственный за устойчивое развитие. — «Тот факт, что мы достигаем такого результата уже в третий раз, подтверждает, что GROHE постоянно и интенсивно борется за устойчивое развитие. Мы продолжим нашу работу в этой области, будем выпускать инновационные и эко-эффективные продукты, которые позволят нашим пользователям защищать окружающую среду».

Жюри подчеркнуло факт, что GROHE постоянно разрабатывает, улучшает и выпускает инновационные эко-эффективные продукты. Они также отметили важность того, что бренд поддерживает производственную практику устойчивого развития в ресурсозатратной промышленности. Благодаря использованию собственных плавильных печей, компания точно контролирует содержание используемых в производстве сплавов. Например, сплав GROHE Light содержит на 35% меньше свинца, чем стандартные сплавы, используемые в аналогичном производстве. Компания также активно снижает выбросы углекислого газа, используя комбинированные тепло- и электростанции, а потребление воды с 2014 года снизилось на 16,4%.

По материалам журнала «С.О.К»