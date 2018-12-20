Группа ЧТПЗ получила бессрочную экологическую лицензию

Челябинский трубопрокатный завод (входит в Группу ЧТПЗ) получил бессрочную лицензию на право обращения с отходами I-IV классов. Соответствующее решение принято Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприродназор) по Челябинской области. Согласно документу специалисты ЧТПЗ имеют право осуществлять утилизацию, обезвреживание, размещение 13 видов отходов III-IV классов опасности, в частности сварочный шлак, эмульсии и эмульсионные смеси, отработанное масло и т.д. Для получения бессрочной лицензии ЧТПЗ прошел проверки управления Росприродназора по Челябинской области. Эксперты проанализировали соответствие возможностей ЧТПЗ санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам, проинспектировали наличие оборудования, соответствующего требованиям федерального законодательства, проверили квалификацию сотрудников, имеющих право на обращение с отходами. По результатам проведенных проверок инспекторы вынесли положительное заключение, особо отметив чистоту на заводе и высокую культуру производства. – Челябинский трубопрокатный завод ведет активную работу по минимизации возможного влияния на окружающую среду. На предприятии реализуется несколько масштабных экологических проектов: строительство очистных сооружений кислых стоков, обустройство хранилища окалины, научно-исследовательские работы по очистке промышленно-ливневых стоков, – отмечает управляющий директор Челябинского трубопрокатного завода Евгений Губанов. – В 2018 году на реализацию природоохранных мероприятий ЧТПЗ направил более 35 млн рублей. Новая лицензия – требование Федерального закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». До ее получения ЧТПЗ осуществлял подобную работу в рамках полученной в 2009 году и действующей до конца 2019 года лицензии.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ