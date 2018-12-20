РСМ PLUS – модули управления насосами на базе контроллера МСХ нового поколения

Компания «Данфосс» обновила линейку модулей РСМ для управления насосными станциями в системах тепло-, холодо- и водоснабжения. Инженеры российского подразделения «Данфосс» разработали новое поколение модулей PCM PLUS для автоматизации управления насосным оборудованием. Применение контроллера МСХ08М2 значительно расширило функционал устройств. Разработку отличает быстродействие, большой объем памяти и увеличенное количество входов/выходов.

Микропроцессорный контроллер имеет предустановленное программное обеспечение, представленное тремя готовыми решениями.

Модуль РСМ СР PLUS управляет группой до 4-х насосов и поддерживает циркуляцию в различных технологических системах, а в некоторых алгоритмах предусмотрена функция управления частотными приводами. К устройству можно подключить электромеханическое реле давления, аналоговые датчики давления и дискретные датчики перепада давлений.

Модуль РСМ СWS PLUS предназначен для регулирования давления воды в системах с повысительными насосами (до 4-х насосов в одной группе) с каскадным подключением. Устройство способно поддерживать постоянное давление на напоре или постоянный перепад давлений в различных системах.

Модуль РСМ ММ PLUS осуществляет автоматическое измерение и индикацию значений параметров систем, отслеживание аварийных ситуаций, а также подсчет импульсов с водосчетчиков. Встроенный интерфейс позволяет передавать данные в диспетчерский пункт. Предусмотрено подключение до 8 аналоговых и 8 дискретных датчиков.

Каждое представленное устройство возможно доукомплектовать модулем расширения PCM EXT, а также выносным дисплеем.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»