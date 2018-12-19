Viega Smartpress для питьевого водоснабжения

Viega Smartpress — это важное достижение в сфере монтажа этажных трубопроводов. В этой современной системе используются пластиковые трубы и фитинги из проверенных временем и очень долговечных материалов — нержавеющей стали и бронзы, при полном отсутствии уплотнительных колец. Конструкция всех элементов сводит к минимуму потери давления, позволяя обходиться без труб завышенных диаметров, а калибровка труб становится ненужной. Viega Smartpress не только обеспечивает высшее качество трубопроводов, но и объединяет преимущества металлических и пластиковых трубопроводных систем. Отличные гидравлические характеристики труб и фитингов сочетаются с быстротой, надежностью и удобством монтажа.

В широком ассортименте изделий Viega Smartpress можно найти подходящее решение не только для любых монтажных ситуаций, но также для удовлетворения самых различных требований, предъявляемых к системам трубопроводов питьевой воды. Причем независимо от проекта – будь то современные кольцевые или секционные трубопроводы либо классическая тройниковая или распределительная система. И, разумеется, изделия Viega Smartpress также отвечают жестким требованиям и законодательным положениям по сохранению качества питьевой воды.

Современный уровень техники: тройниковая система

Наиболее распространенной технологией монтажа трубопроводов питьевой воды по-прежнему является тройниковая система, при которой каждая водозаборная точка подключается посредством соединительного трубопровода. При этом, чтобы сохранить качество питьевой воды, длина соединительного трубопровода всегда должна быть минимально возможной.

Viega Smartpress предлагает широкий ассортимент тройников из гигиенически безупречной нержавеющей стали, а также водорозетки и соединительные угольники из проверенной на практике бронзы Viega. Все пресс-фитинги Smartpress оснащены патентованным контуром безопасности SC-Contur, выявляющим при испытании на герметичность неопрессованные по недосмотру соединения.

Перспективные технологии для систем трубопроводов питьевой воды: кольцевые и секционные трубопроводы

Кольцевые и секционные трубопроводы обеспечивают непрерывный водообмен в системах трубопроводов питьевой воды. Не только в зданиях с повышенными гигиеническими требованиями, например, в больницах и лечебно-медицинских учреждениях, но также и в обычных жилых домах это позволяет избежать рисков застоя и микробиологического загрязнения путем отбора воды лишь в одной водозаборной точке.

Секционные трубопроводные системы пригодны для подачи как холодной, так и горячей воды, обеспечивая полный водообмен за счет потребителя подключенного в конце секции. В идеальном случае этот потребитель является наиболее часто используемым. Если наиболее часто используемый потребитель расположен не в конце помещения, путем продуманной привязки его все-таки можно подключить в качестве последнего. Оптитизированные по характеристикам потока фитинги Smartpress и двойные стеновые водорозетки диаметром 16–25 мм обеспечивают при этом чрезвычайно широкую зону монтажа. Кольцевые системы по причине своих гидравлических характеристик особенно пригодны для трубопроводов холодной воды. Независимо от используемых потребителей всегда обеспечивается полный обмен содержащегося в трубопроводах объема воды. Одновременно за счет деления объемного расхода и связанного с этим снижения скоростей потока сокращаются до минимума потери давления.

Трубы Smartpress производятся по новейшей технологии PE-Xc. Они абсолютно безопасны для здоровья, ведь для молекулярной сшивки не используются химикаты. Это позволяет рекомендовать Smartpress для трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения любой сложности. А главное — все компоненты Smartpress рассчитаны на 50 лет надежной эксплуатации. Это настоящее немецкое качество!

По материалам журнала «С.О.К»