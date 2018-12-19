Участники отрасли подвели итоги 2018 года на торжественном вечере NEFTEGAZparty

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» 14 декабря 2018 года состоялся торжественный новогодний вечер «NEFTEGAZparty. TOP-5. Итоги года». Ежегодное мероприятие организовано оргкомитетом выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума. Официальными приветствиями выступили: заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин и первый заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Николай Гусев.

Президент Союза нефтегазопромышленников РФ и председатель Совета ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго РФ Генадий Шмаль назвал в своем выступлении одним из ключевых событий уходящего года кадровые изменения в правительстве и назначение нового куратор нефтегазовой отрасли, дал оценку главным вызовам, которые предстоит преодолевать. Также он подчеркнул важность проведения ежегодной выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума в качестве консолидированной площадки, «где обсуждаются животрепещущие вопросы отрасли».

Краткие итоги отрасли в 2018 году и прогнозы на 2019 год также в своих выступлениях представили, директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя, директор по консалтингу IHS Markit Максим Нечаев, руководитель дирекции аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго РФ Денис Дерюшкин, независимый эксперт Вячеслав Мищенко и директор Московского нефтегазового центра Ernst & Young Денис Борисов.

Выступающие отметили, что в отрасли продолжается реализация проектов по строительству нефтегазовых магистральных трубопроводов, освоению месторождения и развитию интеграционных процессов в энергетической сфере.

Рейтинг «НЕФТЕГАЗ: ТОП-5. Итоги года» выглядит следующим образом: 1. «Новый куратор нефтегазовой отрасли, перестановки в Правительстве». 2. «Нефтяные рекорды». 3. «Рост экспорта трубопроводного газа». 4. «Рынок СПГ – окно возможностей для России». 5. «Завершение налогового маневра и осенняя заморозка».

К примеру, в октябре 2018 года Россия установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти в октябре, увеличив добычу по сравнению с предыдущим месяцем на 50 тыс. барр./день, до средних значений до средних значений 11,6 млн барр./день.

В 2018 открыто Северо-Обское месторождение, предварительная оценка запасов газа которого – не менее 320 млрд куб. м по российской классификации, ресурсов – от 900 млрд куб. м., а также месторождение «Тритон» на шельфе Охотского моря с запасами более 137 млн т нефтяного эквивалента.

В 2018 году Россия продолжила играть ключевую роль в координации мировых цен на нефть, взяв на себя обязательства по сокращению добычи в размере 238 тыс. баррелей в сутки. Этот шаг был необходим для предотвращения дальнейшего падения цены на нефть. "Нефтегазовый сектор и его отрасль - добыча - смогли получить выгоду от соглашения России с OPEC,” - подчеркнул директор по консалтингу IHS Markit Максим Нечаев.

В 2018 году добыча «Газпрома» приблизится к 500 млрд куб., экспорт - к 205 млрд куб м., что является также новым рекордом уходящего года. Активно развиваются российские проекты по экспорту трубопроводного газа: завершено строительство подводной части «Турецкого потока», который по расчетам с начала 2020 года и будет транспортировать до 32 млрд куб. м газа в год. Продолжается развитие «Северного потока-2», где «Газпром» уже построил около 300 км газопровода.

Продолжается экспансия российского СПГ на мировые рынки, ведущими проектами данного сегмента рынка остаются Sakhalin Energy «Газпрома» и Ямал СПГ «Новатэка».

А также Государственной Думой принят федеральный закон о налоге на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, что даст существенное снижение налоговой нагрузки на этапе геологоразведочных работ, добычи и разработки месторождений.

В целом 2018 год был успешным для компаний нефтегазового сектора: рост добычи, рост доходов, развитие нефтегазотранспортной инфраструктуры и реализация новых законодательных инициатив заложили большой потенциал для достижения новых рекордов уже в ближайшем будущем.

Подводя итоги мероприятия, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин подчеркнул, что достигнутые высокие результаты в нефтегазовой промышленности являются плодом совместной работы Правительства РФ в целом, Минэнерго России, отраслевых организаций и экспертного сообщества. Заместитель Министра также отметил, что в настоящий момент Минэнерго России формирует центр компетенций по вопросам импортозамещения, а также совместно с Советом ветеранов экспертный совет по технологическому развитию нефтегазовой отрасли.

В рамках развлекательной программы вечера состоялась традиционная лотерея, с вручением памятных призов гостям вечера. Подарки на лотерею предоставили организаторы и партнеры мероприятия, среди которых: выставка «НЕФТЕГАЗ», Ernst & Young, отель «Метрополь», СПА-Отель «Мистраль», гольф-клуб «Форест Хиллс», BGP Litidgation, Иммерсивное шоу «Вернувшиеся», Конфаэль, Московская шоколадная мануфактура «Мосчоко», Русхолтс, «МБ группа Импэкс», стоматологическая клиника «Президент».

На мероприятии в Экспоцентре приняли участие более 200 гостей из числа ключевых компаний нефтегазовой отрасли, профильных регуляторов и ведущих средств массовой информации.

Национальный нефтегазовый форум и 19-я международная выставка «Нефтегаз-2019» состоятся 15–18 апреля 2019 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

По материалам пресс-службы ЦВК «Экспоцентр»