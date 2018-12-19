ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» на техническом совещании ПАО «Газпром»

В г. Уфа состоялось совещание «Повышение надежности технического состояния трубопроводной арматуры, эксплуатируемой на объектах транспорта газа ПАО «Газпром», в котором принимали участие сотрудники администрации, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», представители инжиниринговых и подрядных компаний и другие отраслевые эксперты.

В мероприятии с докладом на тему «Повышение надёжности и безопасности технологических процессов за счёт применения новой линейки интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принял участие сотрудник по направлению «Приводы и арматура»А. Романов. Вопросы, затронутые в докладе представителя группы компаний «АБС Электро», вызвали большой интерес и оживленную дискуссию среди участников конференции в качестве применения предлагаемого решения на объектах эксплуатации, что в перспективе может помочь снизить затраты на диагностику дефектов в трубопроводной арматуре и ее дальнейшему ремонту.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»