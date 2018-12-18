Программа ВМЗ по безопасности труда отмечена на всероссийском уровне

Сотрудники Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») вошли в число лучших специалистов в отрасли и стали обладателями серебряного кубка второго Всероссийского конкурса для сотрудников служб охраны труда «Мы защищаем профессионалов». Церемония награждения состоялась в Москве в рамках выставки «Безопасность и охрана труда – 2018». Эксперты отметили комплексный подход Выксунского металлургического завода к вопросам безопасности труда, в частности, мероприятия по снижению уровня общего травматизма и стимулированию работников выполнять работу безопасно не только на производстве, но и в быту. «Уровень производственного травматизма на ВМЗ за пять лет снизился на 70%. В 2017 году мы направили на мероприятия по охране труда более 420 млн рублей – это почти в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Рост связан с выполнением целого ряда технических мероприятий по улучшению условий труда. В их числе установка в цехах специальных безопасных ограждений, шумозащных экранов, коллективных пультов управления, замена устаревшего оборудования. По итогам 2018 года цифра ожидается на уровне прошлого года», – рассказал директор по безопасности производства АО «ВМЗ» Александр Пивиков. «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации второй год подряд поддерживает конкурс «Мы защищаем профессионалов». Данная инициатива позволяет специалистам по охране труда российских предприятий делиться наиболее эффективными практиками по защите жизни и здоровья своих сотрудников, тем самым повышая культуру охраны труда на предприятиях», – сообщила советник Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты России Мария Зенкина.

По материалам пресс-службы ОМК