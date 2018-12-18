Некоторые сообщения президента ПАО «Транснефть»

Президент ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев дал интервью телеканалу «Россия 24».

О прогнозе добычи нефти

«Транснефть» оценивает рост добычи нефти в России в 2019 году примерно в 2 миллиона тонн, несмотря на действие сделки ОПЕК+, заявил Н.П. Токарев.

«По нашей статистике, буквально последней, ... добыча нефти в следующем году в России вырастет, ну примерно, еще на 2 миллиона тонн. То есть она не снижается, несмотря на наше соглашение (ОПЕК+ - ред.)», - сказал он в интервью телеканалу.

Об экспорте нефти в текущем году

Экспорт российской нефти сократился в 2018 году примерно на 5 млн тонн из-за ряда факторов, среди которых - соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи, считает президент ПАО «Транснефть».

«Экспорт нефти реально сократился порядка 5 млн тонн, тут не только объективные причины, но и решения, связанные с соглашением ОПЕК+, когда все участники ОПЕК и не участники картеля приняли это решение (о сокращении добычи нефти»), - сказал он.

О внутреннем рынке топлива

Производство нефтепродуктов в России в настоящий момент полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, отметил глава «Транснефти» Н.П. Токарев.

«Все коллизии, которые в последнее время произошли, - они случились не потому, что не хватает этого ресурса. У нас 68 миллионов тонн по году будет произведено дизельного топлива, а потребности внутреннего рынка - 32-33 миллиона тонн. Здесь больше зависит от администрирования этих всех процессов, это внутренняя проблема», - сказал он в интервью.

Н.П. Токарев при этом добавил, что считает неправильной идею участия «Транснефти» в регулировании цен на топливо через изъятие его из системы компании.

«Все объемы, которые находятся в нефтепродуктопроводе, - они чужие, они не принадлежат «Транснефти», и вот таким волевым решением взять и из нефтепродуктопровода изъять какие-то объемы вызовет волюнтаризм, или просто это глупость какая-то, по-другому не назовешь», - сказал он.

О планах по инвестициям

ПАО «Транснефть» планирует ежегодно инвестировать порядка 200 млрд рублей на техническое перевооружение в рамках новой инвестпрограммы на период с 2020 года, сообщил президент компании.

«Наш инвестиционный цикл заканчивается в 2020 году: то есть наиболее крупные, масштабные проекты будут завершены, и дальше основные акценты и основные ресурсы будут направлены на программы технического перевооружения, программы ремонта, реконструкции. Дело в том, что почти половина нашей линейной части, я имею в виду нефтепроводы, строились в шестидесятые годы, и свой технический ресурс исчерпали. Их нужно своевременно успевать менять, чтобы старение трубы не опережало обновление. У нас теперь такая задача, она очень актуальная, очень важная, и порядка 200 млрд рублей ежегодно мы будем ориентировать на эти задачи», - отметил он.

Об учете дивидендов в тарифах

«Транснефть» планирует поднимать, в том числе в правительстве, вопрос учета дивидендов в тарифах, заявил президент компании Н.П. Токарев.

При этом он предупредил о возможном сокращении объема инвестиционной программы компании, если дивидендные выплаты не будут учтены в тарифах.

«83 млрд (рублей) - это не те деньги, которые можно взять и сэкономить, поэтому мы, конечно, будем поднимать вопрос. Мы его поднимаем системно на всех уровнях, во всех ведомствах, в правительстве, в том числе, - о том, что необходимо в тарифах предусматривать составляющую, которая будут затем конвертирована в дивиденды. Потому что без этого - да, можно бесконечно брать кредиты, но это обязательно будет сопряжено с сокращением расходов на инвестпрограммы», - отметил он.

Такая ситуация по словам Н.П. Токарева, «обескровливает компанию, снижает возможность своевременного ремонта, дополнительных реконструкций, модернизаций, нового строительства».

О программе обратного выкупа привилегированных акций

Акции «Транснефти», выкупленные с рынка в рамках buyback, могут быть использованы для адресного поощрения специалистов компании. Сейчас идет проработка деталей опционной программы, сообщил Н.П. Токарев.

«Программа обратного выкупа привилегированных акций, которую мы сейчас принимаем, рассчитана на три года. На нее будут потрачены серьезные ресурсы. И эти акции, которые мы выкупим с рынка, предполагается использовать в качестве бонусов для определенного контингента специалистов компании», - сказал он.

При этом президент компании отметил, что это «не значит, что все 117 тысяч сотрудников будут участвовать в программе». «Она будет адресная. И сегодня идет проработка нормативной базы: кто может претендовать на эту бонусную программу, размеры, как это будет регулироваться с точки зрения права», - пояснил он.

О непрофильных портовых терминалах

«Транснефть» не намерена продавать непрофильные для себя терминалы Новороссийского морского торгового порта (НМТП), но вместе с тем готова выделить из порта зерновой терминал в случае решения создать на его базе единого экспортного оператора, заявил президент компании Н.П. Токарев в интервью.

«Что касается НМТП, да, это порт очень крупный, очень серьезный - стратегический объект, потому что там как гражданские грузы, так и сегодня военно-морской флот базируется, и в перспективе там будут производиться ремонты военных кораблей. В принципе это очень экономически привлекательный объект, и было бы неправильно распродать его. Мы не сторонники таких подходов, и нас поддерживают ведомства», - сказал он, отвечая на вопрос, касающийся продажи непрофильных для компании активов - зерновых и контейнерных терминалов.

Н.П. Токарев также отметил, что в России сохраняются очень хорошие урожаи зерна, потому нужен единый оператор, который бы сформировал ценовую политику при экспорте. «Сегодня очень много мелких трейдеров, каждый сам по себе живет своей жизнью. Нужен единый оператор, сегодня обсуждение такой перспективы ведется», - отметил президент «Транснефти».

«Если будет принято решение, что нужно создавать на базе нашего Новороссийского зернового терминала такую структуру, мы ее, конечно, поддержим и будем оказывать ей содействие. В каком виде - либо это будет совместное предприятие или юридически самостоятельное лицо, которое мы будем выделять из порта и продадим, пока я не готов сейчас конкретную модель назвать. Есть чем

заняться, и мы, конечно, будем развивать порт, стараться, чтобы он работал эффективно», - сказал президент нефтепроводной компании.

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»