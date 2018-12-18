«РИМЕРА» ПЕРЕШЛА НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТАНДАРТА ИСО 9001:2015

Предприятия трубного сервиса ГК «Римера» перешли на систему менеджмента качества стандарта ИСО 9001:2015. Аудит провели специалисты органа по сертификации «УРАЛТЕСТ». Эксперты проверили на соответствие требованиям систему менеджмента качества (СМК) предприятия, основные цеха, вспомогательные службы и подразделения. По результатам аудита эксперты приняли решение о выдаче сертификата соответствия стандарту ИСО 9001:2015, который будет действовать до сентября 2021 года. — Чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке сервиса труб НКТ в ХМАО и ЯНАО, а также удовлетворять растущие требования наших клиентов к качеству продукции, мы непрерывно совершенствует СМК, — отмечает директор по трубному сервису «Римера-Сервис» Евгений Гаас. — В ближайшее время мы планируем расширять производство, поэтому также сертифицировали услуги по изготовлению скважинных фильтров. Система менеджмента качества «Римера-Сервис» распространяется на хранение, ремонт, изготовление, испытание, подготовку и транспортировку насосно-компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним, штанговых глубинных насосов, скважинных фильтров, патрубков и переводников.

По материалам пресс-службы ГК «РИМЕРА»