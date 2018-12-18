Danfoss Drives – 50 лет

История глобального подразделения Danfoss Drives началась в 1968 г., когда концерн Danfoss A/S приступил к производству первого в мире серийного преобразователя частоты. Во многом благодаря творческому и техническому потенциалу команды было сформировано новое направление бизнеса – силовая электроника.

Спустя полвека компания является лидером в области приводной техники. В продуктовой линейке представлен широкий спектр универсальных и специализированных серий преобразователей частоты под марками VLT, VACON, VEDADRIVE.

«Следуя мировым трендам, мы изобретаем новые технологии, которые позволяют бороться с изменением климата, помогают росту городов, обеспечивают успешное и устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами, сокращают разрыв между генерацией и потреблением энергии. Последние тенденции в автоматизации и совместимости меняют представления о возможностях промышленности и способствуют успеху наших клиентов», – отметил Вадим Соколов, директор отдела силовой электроники ООО «Данфосс».

Уникальность Danfoss Drives – в постоянном фокусировании на запросах потребителей из разных отраслей. Выпускаемое оборудование обеспечивает повышение производительности технологических процессов, гарантирует снижение энергопотребления и затрат на эксплуатацию. Преобразователи частоты Danfoss не ограничивают в выборе двигателя, имеют оригинальные алгоритмы и весь требуемый функционал. Использование преимуществ приводной техники в сочетании с оптимальной ценой дает возможность сделать проектируемые инженерные системы более эффективными.

Центры новых разработок по всему миру генерируют идеи и реализуют различные проекты. Российские инженеры создали облачную технологию Cloud-Control для удаленного мониторинга и управления преобразователями частоты. Цифровые технологии и искусственный интеллект сделали применение частотного регулирования общедоступным и экономным.

Чтобы быть максимально близко к клиентам, компания запустила в России линию производства низковольтных частотных преобразователей VLT. Первые наиболее востребованные модели сошли с конвейера завода в Подмосковье в марте 2018 года. Другая отечественная разработка – преобразователь частоты Mining Drive. Серия создана под запросы горнорудной промышленности. Ее особенность – снижение пусковых токов при высоких пусковых моментах.

За время работы российского подразделения приводной техники «Данфосс» сумел стать лидером рынка в этом сегменте и развить для своих клиентов самую большую в стране сервисную сеть.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»



