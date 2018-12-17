Сарапульский электрогенераторный завод стал юбилейным заемщиком ФРП

Совместный льготный заем на 100 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности (ФРП, 70 млн рублей) и Регионального Фонда развития промышленности Удмуртии (30 млн рублей) получит АО «Сарапульский электрогенераторный завод» в рамках программы «Комплектующие изделия». Об этом сообщает пресс-служба ФРП.

На эти средства приобретут новое оборудование, чтобы выпускать встраиваемые электродвигатели для приводов трубопроводной арматуры. Годовой объем производства при выходе на проектную мощность составит почти 16 тыс. электродвигателей в год. Всего предприятия из моногородов получили от ФРП льготные займы на общую сумму 14 млрд рублей. Предприятия Удмуртии получили от фонда три займа.

По материалам пресс-службы ФРП