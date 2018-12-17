В Кургане состоялся финал конкурса молодежных инновационных проектов программы «УМНИК-2018»

12 декабря в Курганском государственном университете собрались молодые таланты — участники финального этапа конкурса молодежных инновационных проектов программы «УМНИК-2018». Организаторы конкурса — правительство Курганской области, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, региональный Центр кластерного развития и Курганский центр молодежного инновационного творчества.

«Программа «УМНИК» позволяет оказать проектам финансовую государственную поддержку, — объясняет Андрей Михалев, региональный представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. — Участникам программы — от 18 до 30 лет. В Кургане «УМНИК» действует уже шесть лет, с 2012 года. За это время более пятидесяти смелых и дельных проектов молодых зауральских изобретателей получили государственное финансирование в размере до полумиллиона рублей».

Многие проекты, ставшие победителями в программе «УМНИК», стали в итоге основой для успешного малого бизнеса. Изобретения «Умников» часто внедрялись в производство, принося немалую прибыль. Многие находки зауральских «Умников» в области медицины успешно применяются в центре Илизарова. Так, например, Леонид Котельников разработал устройство для трубопроводной арматуры, которое теперь выпускает известная научно-производственная фирма, производящая нефтегазовое оборудование.

«Все проекты «Умников» направлены прежде всего на практическое использование, — говорит Андрей Михалев. — Отбор конкурсантов — многоступенчатый. После второго этапа, где отбор проводили уже федеральные эксперты, осталось 11 претендентов на победу. Надо сказать, что в ходе отбора эксперты не знали, откуда конкурсанты, кто они такие — видели только сам проект. Это обеспечило максимальный уровень объективности».

Одиннадцать зауральских «Умников», делающих первые шаги в науке, представили в этом году на суд строгого регионального экспертного жюри свои проекты по четырем направлениям — «Ресурсосберегающая энергетика», «Биотехнологии», «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» и «Цифровые технологии». Защита проектов состоялась в рамках региональной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь Зауралья — III тысячелетию».

Интересы у молодых изобретателей самые разные — от велосипеда повышенной комфортности, который представил на суд жюри Всеволод Котельников, до «умного зеркала» — прибора, оснащенного множеством не свойственных обыкновенным зеркалам опций. «Суперзеркало» разработал Владимир Алексеев. Екатерина Большакова решила усовершенствовать воздушные линии электропередач, изменив конструкцию проводов. Сердечник из стекловолокна позволит повысить коэффициент полезного действия энергопередачи, предотвратить огромные тепловые потери. Интерес жюри вызвал проект Марка Пикалова, предложившего разработку пассивного экзоскелета нижних конечностей — проще говоря, поддержку для ног людей, занятых тяжелым физическим трудом.

При оценке проектов особое внимание уделялось их перспективности с точки зрения бизнеса. Насколько будет востребовано изобретение, заинтересуются ли им потенциальные покупатели? Какую практическую пользу принесет оно людям? Научные разработки не должны быть оторваны от жизни — вот одна из основных идей конкурса.

Жюри оценивало каждого конкурсанта по нескольким критериям, пользуясь десятибалльной системой. Рейтинговый список «Умников» отправится в Москву, где Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере окончательно определит лучших изобретателей.

По материалам портала KIKONLINE