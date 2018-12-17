В Волжском запустят производство уникальной запорной арматуры

Предприятию «Константа-2» из Волжского одобрен заем Фонда Развития Промышленности (ФРП) на сумму 15,75 млн рублей. Фонд Перспективного развития Волгоградской области намерен профинансировать завод еще 6,75 млн рублей на реализацию проекта производства трубопроводной запорной арматуры из пластика, сообщает ВолгаПромЭксперт. Общая стоимость проекта 40,5 млн рублей. Его реализация позволит волжскому предприятию стать первым в России производителем полимерной химически стойкой водопроводной арматуры.

Как пояснили в Департаменте внешних коммуникаций ФРП, «Константа-2» планирует производить: уплотнения из полимерных композиционных материалов (ПМК), резиновые смеси, металло-полимерные подшипники и комбинированные уплотнители, которые имеют широкое применение в различных технологических процессах. Причем составы ПКМ разработаны специалистами предприятия, а конструкции запорной арматуры, производимые здесь, не имеют аналогов как в России, так и за рубежом. В частности, рабочая температура эксплуатации может составлять до +150° С в средах любой агрессивности, а срок эксплуатации без ремонта – 10 лет или 6 тыс. циклов.

Отличительной особенностью продукции являются корпус и запирающий элемент из специально разработанных для этой цели ПКМ, а также уплотнения из агрессивостойкой резины. При этом цена на готовую продукцию будет ниже, чем у ключевых игроков рынка за счет оригинальной разработки и собственных комплектующих. По данным компании, в настоящее время доля импортной трубопроводной арматуры на российском рынке составляет 50%, а агрессивостойкой запорной арматуры из ПКМ – 100%. Отмечается, что прежде чем ФРП предоставит льготный займ, предприятию будет необходимо подписать соответствующий договор, фиксирующий обязательства сторон.

По материалам портала «ВолгаПромЭксперт»