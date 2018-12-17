Специалисты АУМА провели испытания электроприводов на аппаратах воздушного охлаждения

На производственной площадке ООО «Грибановский машиностроительный завод» сервисные инженеры провели настройку и испытание электроприводов АУМА, смонтированных на жалюзи аппарата воздушного охлаждения (АВО) шатрового типа. Таких аппаратов воздушного охлаждения насчитывается 12, и они образуют один блок воздушных конденсаторов. Каждые жалюзи АВО оснащены интеллектуальными неполнооборотными электроприводами АУМА в низкотемпературном исполнении, всего установлено порядка 72 единиц электроприводной техники. Конечным заказчиком является ОАО «Ямал СПГ».

«Мы предлагаем бесплатное техническое сопровождение особенно ответственных проектов, куда проходят поставки оборудования АУМА. Наши специалисты оказывают поддержку на всех этапах реализации проекта: начиная с подбора оборудования и заканчивая его настройкой в рамках контрольно-заводских испытаний», - комментирует Александр Соловьев, руководитель сервисной службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Проект разработки месторождения предусматривает бурение 208 скважин на 19 кустовых площадках.

Аппараты воздушного охлаждения газа применяются на компрессорных станциях. Высота каждой АВО для данного проекта является уникальной и составляет 27 м.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»